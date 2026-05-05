Incidente nelle campagne di Sorso, dove un uomo è rimasto ferito mentre tagliava la legna. L’allarme è scattato alle 18.24, quando la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres è intervenuta nell'agro, sulla strada vicinale di Lu Tuvaraggiu, per soccorrere un taglialegna che ha riportato un importante trauma lombare.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, l'uomo sarebbe caduto da un albero mentre tentava di arrampicarsi per tagliare la legna. Nella caduta sarebbe rimasto ferito nella parte bassa della schiena. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito il paziente al Santissima Annunziata di Sassari per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

© Riproduzione riservata