Mezzo kg di cocaina nel trolley a Sassari.

I carabinieri hanno individuato un uomo che camminava in via San Donato, in centro storico, con la valigia al seguito. Il suo fare è apparso sospetto ai militari dell’Arma che lo hanno fermato per perquisirlo scoprendo all’interno del bagaglio 475 grammi di cocaina più 2100 euro in contanti considerati possibile provento dello spaccio.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a Bancali con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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