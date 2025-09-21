Un'opera che sembra più vera del vero che ha lasciato i turisti sbalorditi. Nella spiaggia di Balai, sul litorale di Porto Torres, è stata posizionata una tartaruga marina Caretta caretta, realizzata dall'artista Angelo Masala, appassionato scultore che con le sue magiche mani ha creato una composizione di pietre dando forma all'animale, con il particolare degli occhi di Santa Lucia, amuleti così chiamati secondo la tradizione sarda.

La scultura ha ingannato i bagnanti, per la sua bellezza e forma, confusa con una tartaruga reale che depone le uova a tre metri dalla battigia.

L'artista con la scultura (foto Pala)

«Da diverso tempo conservavo questa scultura, ed oggi, ho voluto fare una improvvisata per valorizzare la spiaggia di Balai, sempre tanto affollata, ma che merita di essere maggiormente maggiormente abbellita»; ha detto lo scultore, artista 73enne, noto per le sue mostre di sculture che simboleggiano l’identità di Porto Torres, le sue tradizioni e le sue bellezze.

Questa mattina l'idea di fare una gradita sorpresa ai bagnanti, turisti e locali, che hanno immortalato l'opera "viva" simbolo delle tartarughe Caretta caretta che nuotano nel mare del Golfo dell'Asinara.

