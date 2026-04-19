Alla Pelosa è già estate: il mare cristallino si è offerto ai bagnanti che hanno affollato la splendida spiaggia. Nell’arenile di Stintino, una delle meraviglie della costa del Nord Ovest, la giornata soleggiata e le temperature che hanno sfiorato i 25 gradi hanno attirato turisti e locali, un anticipo della stagione estiva con ombrelloni e sdraio che hanno colorato il litorale. Ancora una volta La Pelosa si conferma una delle spiagge più ambite dai bagnanti, specie a pochi giorni dall’inizio della primavera, quando ancora non vige l’ingresso contingentato.

L’accesso a numero chiuso scatterà a metà maggio, con pagamento del ticket e prenotazioni sulla apposita piattaforma online.

La giornata odierna ha offerto a tutti la bellezza della spiaggia, un luogo prezioso che merita rispetto per il suo delicato sistema dunale.

Primi tuffi anche nel litorale di Platamona, nella spiaggia di Balai a Porto Torres e ad Alghero, negli arenili delle Bombarde e del Lazzaretto e al Lido.

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