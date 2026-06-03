«Grazie a un emendamento alla finanziaria regionale del 2021 presentato dal già consigliere regionale FdI Nico Mundula, portato avanti dal già assessore all’ambiente Marco Porcu e al già Capo di Gabinetto dell’assessorato all’ambiente Emanuele Beccu, a Castelsardo è in corso il rinnovo del Parco Giochi in Via Umbria a Lu Bagnu. L’area verrà trasformata in un polo verde pensato per tutte le età e completamente accessibile, progettato per coniugare inclusività sociale e tutela ambientale, con giochi inclusivi anche per i nostri piccoli cittadini diversamente speciali che potranno vivere un’esperienza multisensoriale, stimolante e riabilitativa dei sensi», ha spiegato Christian Speziga, Assessore ai Lavori Pubblici - Ambiente del Comune di Castelsardo.

Il progetto redatto dall’agronomo Angelo Cincotti ha previsto un’area giochi inclusiva per consentire ai più piccoli di divertirsi in condizioni di parità che prevede la realizzazione di un accesso ai diversamente abili in carrozzina tra l’area stradale e l’area giochi, l’inserimento di nuovi giochi, la realizzazione anche di una pavimentazione antitrauma, promuovendo anche la cultura del rispetto per la disabilità. Un progetto reso possibile grazie al finanziamenti regionali del 2021 di 75 mila euro, 100 mila euro nel 2026. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la posa di manto erboso staccionate e alberature. L’area giochi ha una superficie di circa 250 metri quadrati e si sviluppa su un’area principale di circa 2500 metri quadri. Il nuovo parco giochi è caratterizzato da un cesto rotante; baby castello; funivia con rampa di partenza; altalena doppia, altalena cesto, elemento gioco pesce granchio, panchine multicolore, e sarà implementato con ulteriori giochi, sempre con l’obiettivo di coinvolgere tutti.

«Il parco consentirà un percorso di esperienze ludiche differenti: offrendo diverse possibilità di gioco per tutti, pannelli informativi facilmente accessibili con accortezze strutturali che fanno del progetto un esempio virtuoso di urbanistica inclusiva», ha aggiunto la sindaca Maria Lucia Tirotto. «ll parco giochi si inserisce in un ripensamento complessivo dell’area – sottolinea - con la creazione di un bosco urbano, l’allestimento di un’area picnic con tavoli utilizzabili da persone in carrozzina, l’inserimento di nuove piante da fiore che arricchiscono l’esperienza sensoriale nelle diverse stagioni».

Oltre al forte messaggio di inclusione sociale, il progetto prevede l’impianto di circa 500 arbusti, nel rispetto delle caratteristiche dell’area. Sul fronte ambientale, in particolare, verrà valorizzata la diversità biologica, poiché saranno varie le specie mediterranee di alberi selezionate per il bosco.

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