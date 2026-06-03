Cocaina all’interno di un locale di Ozieri.

È bastato il fiuto del cane Piton ad individuare alcune dosi di stupefacente, nascoste negli indumenti indossati da uno degli avventori dell’attività commerciale.

L’operazione è stata eseguita durante il ponte del 2 giugno dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ozieri, insieme alle unità cinofile della Polizia di Stato, impegnate nei controlli straordinari notturni nel centro storico del paese. All’interno di un noto esercizio pubblico, sottoposto ad approfonditi controlli amministrativi da parte della squadra della polizia amministrativa, il cane Piton ha consentito di alcune dosi su una delle persone presenti nel locale.

La Polizia Giudiziaria, insieme agli equipaggi delle volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio e alle stesse unità cinofile, ha esteso la perquisizione anche a domicilio e all’auto del giovane trovato in possesso dello stupefacente, poi segnalato al Prefetto di Sassari quale assuntore.

I controlli straordinari, disposti nell’ambito delle attività istituzionali della Polizia di Stato proseguiranno anche nei prossimi mesi.





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