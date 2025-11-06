Si chiama “Sindaca o sindaco per un giorno” l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Tissi per avvicinare le cittadine e i cittadini alla vita istituzionale del Comune. Conoscere i meccanismi della macchina amministrativa, capirne le responsabilità e i doveri, e ascoltare le esigenze della comunità per poter rispondere ai tanti bisogni in base alle priorità e alle risorse che ogni Ente comunale dispone.

Un avviso pubblico rivolto a tutti i residenti del paese di Tissi che risultano maggiorenni al momento della domanda. Potranno affiancare il sindaco in carica un giorno al mese, di regola il primo martedì, nelle sue attività quotidiane e partecipare alle sedute di giunta comunale, anche intervenendo di persona.

Un vero percorso di apprendimento della politica amministrativa a contatto diretto con i rappresentanti istituzionali, componenti del consiglio o dell’esecutivo.

Per partecipare occorre compilare un modulo allegato all’avviso e presentarlo all’Ufficio Protocollo del Comune di Tissi senza alcun termine di scadenza. Il progetto avrà durata fino al 31 luglio 2026.

