Trasferimento provvisorio della sede operativa dell’Unione dei Comuni del Coros da Ossi al Comune di Codrongianos.

Lo spostamento si rende necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso la sede di Ossi, attualmente individuata come riferimento istituzionale dell’Unione in via Marconi n. 14.

Il trasferimento avrà carattere temporaneo e resterà efficace fino alla conclusione degli interventi sulla sede di Ossi, al fine di garantire la continuità amministrativa, il regolare funzionamento degli uffici e la piena operatività dei servizi dell’Unione durante il periodo dei lavori.

L’Ente precisa che eventuali ulteriori indicazioni organizzative, comprese quelle relative alla ricezione del pubblico, ai recapiti e all’ordinario svolgimento delle attività, saranno rese note attraverso il sito istituzionale e i canali ufficiali dell’Unione dei Comuni del Coros.

Il cambio di sede momentaneo rappresenta una misura organizzativa necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi programmati e, al tempo stesso, assicurare che l’azione amministrativa prosegua senza interruzioni, nell’interesse delle comunità del Coros e dei servizi associati gestiti dall’Ente.

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