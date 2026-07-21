Prima uno dalla base di Anela, poi il SuperPuma da Fenosu. Ma è stato necessario anche l’invio di altri due elicotteri per cercare di contrastare l’avanzata di un incendio scoppiato alle porte di Bonorva.

Le operazioni sono coordinate dalla stazione forestale del paese.

Il responsabile ha gestito mezzi aerei e squadre a terra per fare in modo che il fronte del fuoco non insidi le abitazioni.

La macchina dell’antincendio è stata poco dopo mobilitata anche a sud, in territorio di Villasor in località Su Pranu, a ridosso della Statale 196.

In zona sono intervenuti sei mezzi aerei: ai due elicotteri entrati in azione inizialmente si sono aggiunti un Canadair da Olbia, un elicottero dell’Aeronautica, un SuperPuma da Fenosu più un altro mezzo leggero inviato da Pula.

(Unioneonline/E.Fr.)

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