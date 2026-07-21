Scoprire il segreto della comunicazione con i cetacei, il linguaggio dei delfini e delle balene. Il tema al centro del secondo appuntamento di “Estate allo Stagno” in programma sabato 25 luglio alle 18, presso il Ceas il Centro di educazione ambientale stagno e ginepreto di Platamona, a Sorso.

Dopo il primo incontro, prosegue il viaggio alla scoperta della natura con un evento dal titolo "Ascoltando il mare", a cura della dottoressa Gabriella La Manna e in collaborazione con l'Università degli studi di Sassari, dedicato all’affascinante mondo dei cetacei e della bioacustica marina.

Una iniziativa per scoprire come balene e delfini utilizzano il suono per comunicare, orientarsi e vivere nel mare, attraverso l’ascolto di registrazioni reali effettuate in mare aperto. L’incontro sarà interattivo e coinvolgente: verrà messo alla prova l’udito con divertenti attività di riconoscimento delle vocalizzazioni delle diverse specie.

Un’occasione per scoprire che il mare, tutt’altro che silenzioso, custodisce un incredibile universo di suoni e di storie, ciascuno con il loro significato.

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