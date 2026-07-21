Il segreto del linguaggio dei cetacei: a Platamona “Estate allo stagno”Prosegue il viaggio alla scoperta della natura con un evento dal titolo "Ascoltando il mare"
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Scoprire il segreto della comunicazione con i cetacei, il linguaggio dei delfini e delle balene. Il tema al centro del secondo appuntamento di “Estate allo Stagno” in programma sabato 25 luglio alle 18, presso il Ceas il Centro di educazione ambientale stagno e ginepreto di Platamona, a Sorso.
Dopo il primo incontro, prosegue il viaggio alla scoperta della natura con un evento dal titolo "Ascoltando il mare", a cura della dottoressa Gabriella La Manna e in collaborazione con l'Università degli studi di Sassari, dedicato all’affascinante mondo dei cetacei e della bioacustica marina.
Una iniziativa per scoprire come balene e delfini utilizzano il suono per comunicare, orientarsi e vivere nel mare, attraverso l’ascolto di registrazioni reali effettuate in mare aperto. L’incontro sarà interattivo e coinvolgente: verrà messo alla prova l’udito con divertenti attività di riconoscimento delle vocalizzazioni delle diverse specie.
Un’occasione per scoprire che il mare, tutt’altro che silenzioso, custodisce un incredibile universo di suoni e di storie, ciascuno con il loro significato.