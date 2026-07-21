Il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari ha eletto Vincenzo Carcangiu Direttore del Dipartimento per il triennio 2026-2029, mentre il Dipartimento di Scienze Umanistiche ha deciso di affidarsi nuovamente alla guida di Lucia Cardone.

Professore ordinario di Fisiologia Veterinaria, già ViceDirettore e da anni impegnato nella ricerca, nella didattica e nella cooperazione scientifica internazionale, Vincenzo Carcangiu guiderà il Dipartimento di Medicina Veterinaria in una fase che punta a consolidarne il ruolo scientifico e formativo e a rafforzarne il legame con il territorio. Il nuovo Direttore entrerà ufficialmente in carica il 1° novembre 2026.

Il programma di mandato si fonda su una governance partecipata, capace di valorizzare le competenze presenti nel Dipartimento attraverso una squadra di lavoro e deleghe operative, con l’obiettivo di affrontare in maniera condivisa le principali sfide dei prossimi anni. Tra queste figurano il mantenimento e il rafforzamento degli standard richiesti dall’accreditamento europeo EAEVE, il rilancio dell’Ospedale Didattico Veterinario, il potenziamento della progettazione competitiva, la crescita della ricerca.

Professoressa ordinaria di Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali (PEMM-01/B) nel Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari, Lucia Cardone si occupa di cinema italiano e delle sue intersezioni con le altre arti e con gli immaginari popolari, soprattutto nella prospettiva dei Women’s Studies. Di taglio multidisciplinare, le sue ricerche si muovono intorno alle scritture femminili, all’industria culturale e ai legami tra giornaliste, letterate, attrici e cinema.

© Riproduzione riservata