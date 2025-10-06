Partiranno da oggi le chiusure notturne dell’acqua a Macomer e Bosa, visto il perdurare dell’emergenza idrica nel nord-ovest della Sardegna. Il protrarsi della siccità sta mettendo in difficoltà anche l’invaso del Temo, a Monteleone Rocca Doria, da cui si approvvigiona il potabilizzatore Abbanoa. L’acqua in costante diminuzione ha causato un rallentamento nei processi potabilizzazione, con conseguenti abbassamenti dei livelli nei serbatoi, cali di pressione e brevi interruzioni nell’erogazione.

Per evitare un’interruzione totale del servizio, da questa sera Abbanoa introdurrà chiusure notturne dell’erogazione dalle 23 alle 6 nei centri di Macomer e Bosa. Una misura temporanea, spiegano dall’azienda, pensata per preservare le riserve e ridurre i disagi nelle ore di maggior consumo. Durante la notte sarà così possibile accumulare le scorte necessarie per garantire la distribuzione durante la giornata.

Considerata la situazione di forte criticità, Abbanoa ha inoltre deciso di rinviare l’intervento previsto oggi all’impianto di sollevamento “Temo 2”, limitando quindi le interruzioni alle sole ore notturne.

