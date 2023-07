In seguito alla rottura di una condotta idrica del Bidighinzu, che alimenta vari comuni del Coros e una parte di Sassari, emergenza idrica anche a Ittiri. Il sindaco Antonio Sau ha attivato il Coc ( centro operativo comunale) per fronteggiare l'emergenza. Priorità alle case di riposo, agli asili nido e ai centri estivi per bambini.

Predisposte due autobotti, messe a disposizione dalla cooperativa Lait e dall’azienda Raffaele Dore, dislocate in via Segni (piazzale ex mattatoio). Un’ulteriore autobotte è stata messa a disposizione da Abbanoa ( via Ospedale) nell’accesso storico dello stesso. Saranno disponibili per tutti gli utenti che hanno urgenza e possono rifornirsi presentandosi con bidoni e contenitori.

L'acqua erogata per l'emergenza dovuta alla carenza idrica, non è certificata per fini alimentari. I lavori di riparazione sono ancora in corso.

