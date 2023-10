Si apre a Sassari il primo congresso di Italia Viva, il partito guidato dal leader Matteo Renzi, che vede schierati per la presidenza regionale Claudia Medda e alla presidenza regionale Gian Piero Murgia. L’appuntamento è per domenica, 15 ottobre, con l’apertura dei seggi alle ore 8.30 e chiusura alle 20, presso l’hotel Leonardo Da Vinci, in via Roma, a Sassari.

Per l’intera giornata si alterneranno gli interventi che si concentreranno sulle sei linee guida individuate, «le stesse non sono esaustive delle problematiche esistenti ma che rappresentano l’idem sentire della comunità sarda», sottolinea Murgia. Si tratta del tema sul lavoro, cioè i sostegni del reddito ma con l’obiettivo di una riqualificazione del lavoratore, l’argomento Sanità, in cui si sottolinea l’importanza di reperire nuove risorse per un servizio sanitario fruibile ed efficiente.

E poi ancora l’agricoltura, settore trainante dell’economia sarda, industria e fonti energetiche rinnovabili con il suo metanodotto «che avrebbe portato importanti benefici alla nostra isola uno fra tutta la risorsa energetica per le industrie energivore», scuola e formazione, turismo e trasporti. Dopo l’apertura dei seggi si procederà con la presentazione delle mozioni congressuali e, in conclusione, con le operazioni di voto.

