Prima il mercatino di Natale in piazza Castello e poi il grande albero in piazza d'Italia, davanti al Palazzo della Provincia. Da questo pomeriggio si accende il Natale di Sassari che prevede un centinaio di eventi sino al 6 gennaio 2024.

Il mercatino di Natale in piazza Castello (foto G. Marras)

Event Sardinia ha allestito un villaggio natalizio con 18 casette in legno modello piccola baita che fanno da stand per dolci, formaggi e salumi, abbigliamento, addobbi e monili. In piazza d'Italia invece una casetta più grande, quella dove Babbo Natale riceve le richieste di doni fatti da bambine e bambini.

Sempre nel salotto buono di Sassari è stato acceso un albero alto 10 metri che contribuisce all'atmosfera natalizia.

Altri quattro alberi, ma di 5 metri, sono stati addobbati all'Emiciclo Garibaldi, e nei quartieri di Latte Dolce, del Monte Rosello e di Sant'Orsola sud.

© Riproduzione riservata