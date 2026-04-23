Ritorna il decoro in uno degli elementi di pregio della splendida Basilica di Saccargia, nel comune di Codrongianos.

In questi giorni la restauratrice della Soprintendenza dei beni culturali di Sassari e Nuoro, Sofia Bertolini, è intervenuta su una colonna del maestoso per rimuovere una scritta che ne comprometteva l’aspetto.

Un episodio che aveva suscitato rabbia e proteste con un dibattito alimentato sui social. Una frase semplice di un visitatore che definisce "bella" la basilica, un motivo in più per tenere un comportamento di rispetto verso un bene di grande valore architettonico, ma che ha lasciato una traccia visibile.

La Soprintendenza in accordo con l’Arcidiocesi di Sassari, si è attivata subito per programmare l’intervento. Il lavoro è ancora in corso: un’operazione delicata, che richiede attenzione e rispetto dei materiali, per eliminare le tracce di inchiostro senza danneggiare la superficie.

Comunque un atto vandalico punibile dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio che vieta danneggiamenti e prevede sanzioni a tutela del patrimonio culturale e architettonico.

© Riproduzione riservata