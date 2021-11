I controlli effettuati dagli agenti della Polizia locale che a Sassari si sono presentati nei circoli e negli esercizi pubblici nel fine settimana per accertare la corretta verifica del Green pass all’ingresso si sono rivelati negativi: tutto in regola.

La stessa cosa non si può dire per le violazioni riscontrate dagli agenti in borghese. Un bar del centro, ad esempio, è stato sorpreso mentre serviva alcolici a minori di sedici anni. Per il responsabile si è aperto un procedimento penale e ora rischia l'arresto fino a un anno e, se si prova che si tratta di un comportamento reiterato, una sanzione fino a 25mila euro e la sospensione dell'attività per tre mesi.

Le indagini erano partite dopo alcune segnalazioni arrivate dai cittadini, in particolare da genitori preoccupati perché avevano saputo che in quel bar venivano date bevande alcoliche ai ragazzini. I poliziotti si sono quindi seduti a un tavolo, in borghese, ma le bevande erano in bicchieri bianchi che non consentivano di capire cosa contenessero, e la musica ad alto volume impediva di sentire le ordinazioni. Gli scontrini, inoltre, non indicavano nel dettaglio cosa fosse stato pagato.

All'interno del locale però un quattordicenne e due quindicenni sorseggiavano uno spumante, con la bottiglia in un secchiello con ghiaccio in bella vista. Gli agenti hanno proceduto con le denunce dei responsabili e chiamato immediatamente i genitori dei ragazzini.

Un’altra attività svolta nel fine settimana ha portato a sanzionare un ristorante che aveva occupato coi tavoli tutto il marciapiede, di fatto impedendo alle persone di passare.

Il ristoratore è stato sanzionato e obbligato a ripristinare lo spazio per il transito, in base a quanto autorizzato al momento della richiesta dell'occupazione di suolo pubblico.

Infine in un bar di piazza d'Italia, nonostante il possesso della relazione di impatto acustico che certifica la regolarità delle emissioni sonore, il mixer non era collegato alla strumentazione per la riduzione dei livelli sonori e di fatto la musica arrivava fino alle strade circostanti, tanto che alcuni residenti della zona hanno chiesto l'intervento della Polizia locale.

