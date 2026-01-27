Sabato alle 17.30 lo Spazio Bunker di Sassari ospita l'incontro di chiusura del laboratorio LINFA (appunti per una semina), opera-laboratorio di Studiovuoto, condivisione delle immagini fotografiche e dei risultati del censimento botanico dei viventi vegetali effettuato durante l'ingresso-azione urbana del 5 giugno a San Sebastiano, l'ex carcere storico della città sassarese.

LINFA è un’opera-laboratorio nomade di ricerca urbana, ecologia politica, e pratiche dell’ascolto; viene dal percorso di Studiovuoto intorno alla relazione carcere-città, e coinvolge artiste, abitanti, ed esperti dello spazio e dell'ambiente in un processo condiviso di ricerca e creazione attorno al carcere come presenza urbana radicale, casa vivente, e spazio di resistenza.

Fanno parte di Studiovuoto per LINFA - San Sebastiano, assieme a Valeria Muledda e Dario Bottazzi, Daniele Pulino che contribuisce a questo incontro come presidente di Antigone Sardegna, Marco Asunis, Luigi Bosio, Dario Bottazzi, Grazia Brundu, Giovanni Cioni, Roberta Cucciari, Roberto Farace, Giovanni Farina, Arianna Lodeserto, Antonio Mannu, Stefania Muresu, Fabian Volti, autrici e autori delle immagini che iniziano a raccontare il fare spazio del carcere di San Sebastiano nella città.

