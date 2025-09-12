Sennori: striscione sul municipio contro il genocidio a GazaUn gesto simbolico che unisce l’amministrazione comunale e la comunità tutta in un messaggio chiaro e inequivocabile
Il Comune di Sennori ribadisce il suo secco “No” alla guerra. Durante l’ultimo Consiglio comunale, l’assemblea civica aveva votato all’unanimità una delibera che prevedeva oltre alla condanna del genocidio a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina, anche l’affissione sulla Casa comunale di uno striscione contro tutte le guerre e contro il massacro in corso a Gaza.
Questa mattina lo striscione è stato affisso sulla facciata del Municipio: un gesto simbolico ma potente, che unisce l’amministrazione comunale e la comunità tutta in un messaggio chiaro e inequivocabile. «Ribadiamo il nostro forte no a tutte le guerre, alle violenze e alle ingiustizie, e ci schieriamo senza ambiguità contro il genocidio in corso a Gaza, dalla parte dei diritti umani, della pace e del dialogo tra i popoli», dice l’amministrazione.
In questi giorni le scuole si apprestano ad avviare un nuovo anno scolastico: «Un momento di crescita, speranza e normalità per i nostri bambini e ragazzi. Nel frattempo, a Gaza, anche le scuole sono state distrutte», sottolineano gli amministratori.