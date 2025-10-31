Sabato 1 e domenica 2 novembre la ex strada provinciale (circonvallazione), sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’Asilo Santa Vittoria e il campo Basilio Canu di Sennori per consentire la realizzazione di un’opera collettiva di street art.

A dipingere saranno gli stessi ragazzi che hanno creato i graffiti vicino al campo Basilio Canu, anche questa volta in modo completamente gratuito, portando nel paese una nuova espressione d’arte contemporanea che trasforma gli spazi pubblici in luoghi d’incontro e creatività condivisa.

I graffiti sono insieme arte urbana, linguaggio visivo e forma di partecipazione che racconta identità, emozioni e senso di comunità. L’amministrazione invita i cittadini e le cittadine a passeggiare lungo il percorso vita durante il fine settimana per ammirare dal vivo la nascita delle nuove opere e sostenere i giovani artisti che, con il loro talento, contribuiscono a rendere Sennori sempre più viva.

