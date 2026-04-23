L’uso delle borracce al posto delle bottiglie di plastica, piccoli passi che segnano un percorso verso il rispetto per l’ambiente. Una strada intrapresa dal Comune di Sennori con azioni mirate alla riduzione della plastica monouso nell’ambito delle politiche Plastic Free. Questa mattina assessori, consiglieri e ragazze e ragazzi del Servizio Civile hanno consegnato le nuove borracce personalizzate a studentesse e studenti degli istituti comprensivi del paese, infanzia, primaria, secondaria e personale scolastico.

Un gesto semplice ma dal grande valore educativo, che accompagna un cambiamento concreto nelle abitudini quotidiane. Le nuove borracce riutilizzabili di alta qualità e lunga durabilità, sono in acciaio ad altissima resistenza alla corrosione, struttura sottovuoto a triplo strato con doppia parete (acciaio, rame, acciaio), rivestimento interno in ceramica, prive di metalli o sostanze nocive, esterno in acciaio inox resistente a urti e graffi. Il progetto proseguirà negli anni con la fornitura annuale di borracce ai nuovi studenti, così da garantirne la continuità. Il progetto ha inoltre previsto l’installazione di colonnine di acqua potabile a ultrafiltrazione in tutti i plessi scolastici e nei principali spazi comunali, rendendo l’acqua controllata, sicura e di qualità.

I filtri di cui sono dotate infatti non alterano in alcun modo le caratteristiche organolettiche e quindi il sapore e la composizione chimica dell’acqua, e saranno periodicamente sostituiti per mantenere la buona funzionalità del sistema di filtraggio. I risultati sono già significativi: solo nelle scuole si stima un risparmio di oltre 300 bottigliette di plastica al giorno, con una conseguente riduzione dei rifiuti e dell’impatto ambientale. Un’iniziativa che unisce ambiente, educazione e responsabilità, promuovendo scelte consapevoli e uno stile di vita più rispettoso del territorio. Allo stesso tempo, contribuisce a ridurre la produzione di rifiuti plastici, le movimentazioni logistiche e quindi le emissioni di CO2, con un effetto positivo anche sui costi di smaltimento.

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