Sennori avrà finalmente il suo asilo nido. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Sassu ha dato il via ai lavori per la realizzazione della nuova struttura che sarà inglobata nel polo scolastico già in funzione a Montigeddu.

La nuova costruzione sorgerà su due livelli con un ampliamento dell’attuale edificio, dal quale risulterà autonomo, collegato con questo grazie a una passerella pedonale.

Come ha dichiarato l’assessora alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu: «Le mamme di Sennori avranno finalmente la possibilità di far frequentare ai propri figli una struttura collocata all’interno del territorio comunale. La costruzione - prosegue - del nuovo asilo nido ha un ruolo di eccezionale importanza per il paese in quanto c'è una stretta correlazione tra la diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia e la situazione lavorativa femminile», continua l’assessora. «Sennori, nel suo piccolo, si impegna a investire in politiche che aumentino la presenza di asili nido sul territorio e rendano più accessibile il servizio a livello economico. Questo passo, unito a un miglioramento delle politiche sul congedo parentale dal lavoro, sono importanti strumenti per favorire l'accesso delle donne con figli al mondo del lavoro con conseguente ricaduta positiva sull’intera economia del paese», conclude Casu.

Per l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto Desin si tratta «dell’ennesimo finanziamento ottenuto da questa amministrazione per realizzare opere pubbliche è la dimostrazione che la pianificazione e la programmazione stanno dando dei grandi risultati. Il nuovo asilo nido sarà un servizio in più per la nostra comunità, in particolar modo per i nostri bimbi e le rispettive famiglie. Le sinergie con l’assessorato alla Pubblica istruzione guidato dalla collega Leonarda Casu, stanno dando i loro frutti e noi siamo orgogliosi e contenti di questo percorso».

