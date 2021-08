In vista delle prossime elezioni amministrative autunnali annuncia la propria candidatura “Sennori Protagonista”, una coalizione civica che sarà guidata dall’ex deputato del Movimento 5 Stelle Nicola Bianchi.

"Un progetto ambizioso che nasce dalla volontà di andare oltre le ideologie e le sigle politiche - precisano in una nota i suoi dirigenti - per guardare ad un unico obiettivo: dare a Sennori una nuova amministrazione, che metta al centro del proprio programma il miglioramento di ogni singolo aspetto della comunità".

Nicola Bianchi, 41 anni, libero professionista, è stato il primo Deputato della Repubblica della storia di Sennori. “La nostra lista è nata nella maniera più naturale possibile – afferma il candidato a primo cittadino – dopo aver preso atto della necessità di dare un’alternativa credibile a Sennori, mettendo insieme persone provenienti da storie politiche diverse ma animate dalla stessa passione e dalla voglia di mettersi al servizio del proprio paese. Consiglieri comunali uscenti, persone che hanno già ricoperto anche in passato incarichi amministrativi e infine cittadini che svolgono un ruolo attivo nella società civile. Abbiamo creato un perfetto mix di competenza, esperienza e novità".

"La prima parola d’ordine - continua Bianchi - è programmazione, quella che fino ad oggi è mancata a Sennori. Non più opere pubbliche realizzate indebitando le casse comunali con mutui da restituire, ma un lavoro attento e meticoloso di reperimento di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, attraverso la costituzione dell’ufficio programmazione. Sennori deve avere un ruolo da protagonista e centrale nella nuova Città metropolitana del nord Sardegna. Vogliamo caratterizzarci per la qualità della nostra proposta che vuole mettere insieme identità, innovazione, trasparenza e meritocrazia".

La lista “Sennori Protagonista” verrà presentata prossimamente in un’iniziativa pubblica, che darà anche l’avvio alla propria campagna elettorale.





