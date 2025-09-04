Nuova luce alla circonvallazione di Sennori, grazie agli interventi di illuminazione appena conclusi e che hanno interessato il percorso vita, dal campo sportivo in località Pedro Marzeddu fino al parco di Santa Vittoria. Ben 58 i nuovi pali e punti luce a Led, con pali alimentati da pannelli fotovoltaici solari, completamente autonomi e punti luce collegati alla rete pubblica. Terminati anche i lavori di illuminazione del parcheggio del campo sportivo grazie ad un finanziamento di 96.000 euro, impiegati per restituire sicurezza al percorso vita che diventa ora fruibile anche nelle ore buie e durante l’inverno, quando il sole tramonta prima. Un intervento che permette a tutte e tutti i cittadini di camminare, correre o fare attività fisica in sicurezza, godendosi la splendida terrazza sul Golfo dell’Asinara anche al tramonto. Per l’amministrazione comunale significa garantire sicurezza anche nelle ore notturne, così da impedire che si verifichino episodi di inciviltà e vandalismo o fatti di microcriminalità.

© Riproduzione riservata