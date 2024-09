La sala consiliare del Comune di Sennori ha accolto la campionessa mondiale Sara Roggio, medaglia d’oro di kickboxing nei campionati mondiali Wako che si sono disputati a Budapest, in Ungheria nei giorni scorsi. L’atleta sennorese di soli 15 anni ha indossato la maglia della nazionale italiana, realizzando una serie di successi che l’hanno poratata nel gradino più alto del podio. Ad accoglierla tante persone, amici e familiari. «Non ci sono parole per esprimere l’orgoglio e la gratitudine che le gesta sportive di Sara suscitano in tutti noi e in tutta la comunità sennorese», ha detto il sindaco Nicola Sassu. Tutta l’amministrazione comunale, l’assessora allo sport Maria Antonietta Pazzola e il primo cittadino hanno consegnato una targa «che vuole rendere omaggio a una ragazza che con le sue imprese è un esempio di lealtà e impegno, nello sport e nella vita. Sennori ti è grata, - prosegue il sindaco - certi che siamo solo all’inizio di una lunga e luminosa carriera di successi».

© Riproduzione riservata