Obiettivo potenziare i servizi e la rete di collegamento diretto con la popolazione, al fine di rispondere alle esigenze della comunità. I cittadini di Sennori hanno a disposizione un nuovo strumento, pratico, veloce, e alla portata di tutti, per ricevere le informazioni che riguardano l’amministrazione pubblica: è il canale broadcast WhatsApp attivato dal Comune per tenere informati i residenti sugli avvenimenti, gli atti, le disposizioni che riguardano la municipalità e la vita quotidiana dei sennoresi.

Attraverso questo servizio si potranno ricevere notizie ufficiali, aggiornamenti in tempo reale e informazioni utili direttamente sullo smartphone. Un modo rapido e sicuro per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che accade nel territorio.

L’informazione diventa così più veloce, soprattutto in caso di provvedimenti e ordinanze emesse nell’interesse della città. Un modo per andare incontro anche coloro che non sempre hanno abilità a collegarsi sul sito istituzionale.

