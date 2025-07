Parcheggi ancora gratuiti a Monte Turno. Il Comune ha deciso di prorogare fino al 31 luglio la sospensione del pagamento nei posteggi dell’area litoranea, duramente colpita in queste settimane da un fenomeno ambientale fuori scala: l’accumulo massiccio di Posidonia marina lungo la spiaggia libera.

Una misura straordinaria, pensata per sostenere le attività economiche e turistiche locali, fortemente penalizzate dalla presenza della pianta marina in quantità tali da scoraggiare, almeno in parte, la balneazione.

A darne notizia è stato direttamente il sindaco Eugenio Murgioni, che ha spiegato i motivi della decisione: «Abbiamo scelto ancora una volta di esserci, con misure concrete e di buon senso. La gratuità dei parcheggi è un gesto semplice ma concreto, pensato per incentivare la presenza dei visitatori, offrire un sollievo a famiglie e turisti, e soprattutto dare un segnale forte di vicinanza alle imprese locali».

Nel frattempo proseguono anche gli interventi di pulizia e riordino del litorale, intensificati con il supporto della ditta incaricata. Obiettivo: rendere la spiaggia quanto più fruibile possibile, pur mantenendo la salvaguardia dell’ecosistema costiero.

La Posidonia, infatti, è un elemento naturale fondamentale per l’equilibrio marino, ma in caso di accumuli eccezionali può creare disagi alla fruizione turistica e alterare la percezione del decoro.

«Ci stiamo impegnando per ridurre l’impatto visivo, olfattivo e ambientale del fenomeno – precisa ancora Murgioni – e continueremo a monitorare la situazione giorno dopo giorno, con l’intento di restituire a Monte Turno tutta la sua bellezza e piena fruibilità».

