C’è tutta la passione per l’arte, il mare e il legame con le origini nelle 150 opere dell’artista Odo Tinteri, in mostra nell’antico porto romano di Turris Libisonis, il sito archeologico aperto al pubblico a Porto Torres per l’occasione. La esposizione dal titolo “Barche nella storia – Barche nel Mediterraneo” è stata inaugurata questa mattina alla dell’artista, del sindaco Massimo Mulas, dell’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e delle autorità civili, militari e religiose del territorio, e di Maurizio Melis rappresentante della cooperativa Memoria Storica.

La mostra è curata e coordinata dall’Ufficio Turistico comunale nell’ambito del progetto "Percorsi di Archeologia, Storia, Cultura ed Ambiente nel territorio di Porto Torres".

Visitabile fino al 17 agosto, l’esposizione rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo, attraverso le epoche che hanno segnato la storia della navigazione nel Mediterraneo.

Le barche, sin dall’antichità, sono state strumenti fondamentali per l’esplorazione, la fuga, la ricerca di fortuna e la trasformazione del proprio destino. Fin dai tempi più remoti, uomini di ogni parte del mondo hanno modellato il legno e costruito imbarcazioni capaci di solcare i mari e spingersi oltre l’orizzonte.

«Il mio amore per le imbarcazioni arriva da lontano. Volevo fare il comandante di lungo corso e ho messo su tela questa passione perché la mia vita è un volo di gabbiani che non conosce il mistero del vento», ha detto l’artista Odo Tinteri. Parole di apprezzamento sono arrivate dal sindaco Massimo Mulas: «In questa mostra si fondono passioni e saperi, creatività e curiosità scientifica. Un grande dono che Odo fa a tutta la comunità turritana. Quando qualcuno si adopera per trasmettere parte del suo cuore e della sua anima allora questa è arte pura».

L’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco ha voluto ringraziare chi ha reso possibile l’evento: «Un sentito ringraziamento all’artista Odo Tinteri per averci donato questa straordinaria mostra, alla Memoria Storica Soc. Coop. per l’organizzazione, all’Autorità di Sistema Portuale e alla Soprintendenza per il prezioso supporto. Insieme abbiamo dato vita a un evento che arricchisce il nostro patrimonio culturale e valorizza uno dei luoghi più suggestivi della città».

