In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Comune di Sennori ha acquistato un pulmino di ultima generazione con 32 posti, progettato per garantire comfort, sicurezza e inclusione. 

Il mezzo è dotato di un dispositivo che consente l’accesso anche agli alunni con disabilità, assicurando un trasporto scolastico più equo e accessibile per tutti.

A benedire il nuovo mezzo è stato il parroco Don Giuseppe che ha condiviso con i presenti, fra cui il sindaco Nicola Sassu, un momento di emozione. 

Da lunedì il nuovo pulmino sarà operativo al servizio degli studenti e studentesse delle scuole elementari e medie per i tragitti quotidiani, ma anche per uscite didattiche e gite a corto raggio. L'investimento rappresenta un passo importante per migliorare la qualità del servizio scolastico, con grande attenzione alle esigenze delle famiglie e alla sicurezza dei ragazzi. Lo scuolabus raggiungerà le zone del paese, anche quelle periferiche per assicurare un viaggio in sicurezza degli studenti. 

