Sennori: arriva un nuovo scuolabus per gli studentiA benedire il nuovo mezzo è stato il parroco Don Giuseppe che ha condiviso con i presenti, fra cui il sindaco Nicola Sassu, un momento di emozione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, il Comune di Sennori ha acquistato un pulmino di ultima generazione con 32 posti, progettato per garantire comfort, sicurezza e inclusione.
Il mezzo è dotato di un dispositivo che consente l’accesso anche agli alunni con disabilità, assicurando un trasporto scolastico più equo e accessibile per tutti.
A benedire il nuovo mezzo è stato il parroco Don Giuseppe che ha condiviso con i presenti, fra cui il sindaco Nicola Sassu, un momento di emozione.
Da lunedì il nuovo pulmino sarà operativo al servizio degli studenti e studentesse delle scuole elementari e medie per i tragitti quotidiani, ma anche per uscite didattiche e gite a corto raggio. L'investimento rappresenta un passo importante per migliorare la qualità del servizio scolastico, con grande attenzione alle esigenze delle famiglie e alla sicurezza dei ragazzi. Lo scuolabus raggiungerà le zone del paese, anche quelle periferiche per assicurare un viaggio in sicurezza degli studenti.