Dopo le molotov, il ketchup e l'olio di motore. Sono state imbrattate nel pomeriggio di oggi a Sassari, in via Poligono, quattro finestre del circolo Culleziu, ieri colpito da due ordigni incendiari.

Sulle inferriate e i vetri sono comparse strisce di salsa e di olio che vi sono state lanciate sopra. Per terra si trovano ancora le confezioni abbandonate da chi ne ha fatto uso.

Intanto gli agenti della squadra mobile e la Scientifica hanno rilevato ulteriori prove.

© Riproduzione riservata