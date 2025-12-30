In via Poligono
30 dicembre 2025 alle 17:52
Sassari, attentato al circolo Arci Culleziu: dopo le molotov imbrattate anche le finestre con olio e salsa di pomodoroIndagini in corso, al lavoro gli agenti della squadra mobile e la scientifica
Dopo le molotov, il ketchup e l'olio di motore. Sono state imbrattate nel pomeriggio di oggi a Sassari, in via Poligono, quattro finestre del circolo Culleziu, ieri colpito da due ordigni incendiari.
Sulle inferriate e i vetri sono comparse strisce di salsa e di olio che vi sono state lanciate sopra. Per terra si trovano ancora le confezioni abbandonate da chi ne ha fatto uso.
Intanto gli agenti della squadra mobile e la Scientifica hanno rilevato ulteriori prove.
