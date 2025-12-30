Si sono conclusi i lavori della Commissione speciale sul contestato progetto del treno a idrogeno per la tratta Alghero centro - Aeroporto. Il documento condiviso passerà ora al vaglio del Consiglio comunale che sarà chiamato a discuterlo e votarlo nelle prossime sedute.

Lo fa sapere il presidente della Commissione speciale, Giampietro Moro. Come concordato nelle ultime riunioni, la Commissione ha scelto di arrivare a una risoluzione o deliberazione consiliare capace di consentire a ogni consigliere di esprimersi sul progetto e, al tempo stesso, di impegnare giunta e sindaco al raggiungimento di obiettivi ritenuti strategici per il territorio e per i portatori di interesse coinvolti. Un passaggio politico che punta a rafforzare il ruolo dell’assemblea cittadina in un tema di grande rilevanza infrastrutturale e ambientale.

Il presidente della Commissione speciale, Moro, ha espresso soddisfazione per il percorso condiviso, ringraziando i componenti per il contributo fornito e i capigruppo per il supporto, in particolare nella fase di stesura del testo. Ora l’attenzione si sposta sul Consiglio comunale.

Intanto la ditta appaltatrice si è già accantierata a Mamuntanas e ha posizionato il cartello in cui si legge che l'intervento consiste "nella realizzazione di un collegamento ferroviario di 6,7 km tra Alghero centro e l’aeroporto di Alghero, con treni alimentati a idrogeno. Il progetto prevede una nuova stazione a Mamuntanas e una nuova stazione all’aeroporto Fertilia. Saranno anche costruiti un deposito Officina e una centrale per la produzione di idrogeno verde, tramite elettrolisi, progettata per rifornire sia i mezzi rotabili che i veicoli su gomma. Il progetto integra tecnologie all’avanguardia dimostrando l’impegno verso soluzioni innovative per un futuro energetico sostenibile. Un esempio significativo dell’importante transizione energetica in atto. la durata dei lavori è di 727 giorni per un importo contrattuale di 95.851.568,17 euro". I giochi sembrano fatti, insomma.

