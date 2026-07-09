Principio di incendio in un appartamento nella notte a Sassari.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti intorno a mezzanotte in via Alivia, nel quartiere di Luna e Sole, con un’autopompa e un’autoscala.

Nel giro di mezz'ora hanno domato le fiamme mettendo l'area in sicurezza.

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