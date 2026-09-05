Un tartaruga marina Caretta caretta, imbalsamata, è stata abbandonata davanti alla stazione marittima Nino Pala, a Porto Torres. E' stata rinvenuta questa mattina all’interno dell'area portuale e segnalata alla pattuglia della compagnia barracellare. Il ritrovamento ad opera di un operaio addetto alla raccolta dei rifiuti, che ha individuato ai piedi della palizzata antistante i parcheggi della stazione Marittima, una busta di plastica da spazzatura con la scritta “Comune di Sassari sacco per differenziata” nel cui interno è stata rinvenuta una tartaruga marina di media grandezza, imbalsamata, completa delle 4 pinne e della testa.

Un ulteriore ispezione ha permesso di trovare nella parte sottostante del carapace, uno spago verosimilmente usato per appendere l’animale come trofeo. Si presume che la tartaruga sia stata abbandonata da qualcuno in partenza per la nave diretta a Genova e per timore di essere scoperto al varco o all’atto dello sbarco nello scalo ligure, abbia abbandonato l’animale nei parcheggi usati solitamente da coloro che attendono l’imbarco sul traghetto di linea. L'animale è stato consegnato agli organi competenti .

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