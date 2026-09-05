La vicenda della mamma algherese che ha raccontato di essersi dovuta trasferire in Veneto per poter garantire alla figlia servizi, assistenza, socialità e inclusione continua ad alimentare il dibattito politico ad Alghero.

Dopo l’intervento dei Riformatori Sardi, Fratelli d’Italia chiede di superare le contrapposizioni e accelerare sulla realizzazione di un Centro diurno in città. «Ci sono battaglie sulle quali la politica non deve dividersi, ma fare massa comune nell’interesse della città e delle famiglie. Questa è una di quelle», afferma FdI. Il partito ricorda che il progetto non parte da zero.

«Il percorso, nato dalla determinazione delle famiglie e del Comitato Durante Noi, aveva già iniziato a prendere forma istituzionale durante l’amministrazione guidata da Mario Conoci, attraverso il confronto tra Comune e Asl, ed è stato successivamente portato avanti dall’attuale amministrazione. Ora serve compiere il passo decisivo», spiegano riferendosi al progetto di un nuovo centro diurno nei locali di via Tarragona.

Servirebbe un'azione trasversale tra gli schieramenti: l’opposizione dovrebbe attivare i propri canali con il Governo nazionale e i rappresentanti istituzionali, mentre alla maggioranza viene chiesto di utilizzare le interlocuzioni con la Regione Sardegna.





© Riproduzione riservata