L’amministrazione comunale di Ozieri, in una festosa cornice fatta di tanti piccoli atleti, dei loro genitori, tecnici e di tanti appassionati, ieri ha inaugurato il campo Salvatore Zintu, meglio noto come “Masaleddu”.

Alla presenza del sindaco Marco Peralta, del vicesindaco ai Servizi sociali Margherita Molinu, degli assessori Luca Manca, Ignazio Pino, Mario Piras, insieme ad alcuni consiglieri e del consigliere regionale Piero Maieli, delle rappresentanze delle società Ozierese e della Frassati, è stato tagliato il nastro tricolore a cui ha fatto seguito un’esibizione di piccoli atleti che hanno allietato la serata dei presenti. La nuova struttura è stata realizzata in erba sintetica, più pratica, duratura e gestibile con molta meno manutenzione rispetto all’erba naturale, con nuovo impianto di illuminazione e la ristrutturazione anche delle tribune.

L’opera è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale, vista la necessità di soddisfare la forte domanda delle varie società calcistiche ed è stata realizzata in pochi mesi, grazie alla solerzia e celerità degli uffici tecnici comunali e della competenza e professionalità della ditta appaltatrice Vasapollo. Il campo può ospitare sia allenamenti che tornei a 7, essendo molto più ampio di un normale campo di calcetto e sarà immediatamente fruibile dalle società calcistiche per il suo utilizzo.

Sull’impianto verranno inoltre realizzate prossimamente anche alcune opere di completamento per renderlo ancora più accogliente e fruibile, quali collegamenti elettrice ed idraulici e spiazzi per accogliere strutture amovibili per baratti e locali attrezzi. Il vecchio campo era totalmente impraticabile ed a breve anche il campo di San Nicola sarà interessato dalla sostituzione della pista d’atletica, anch’essa opera improcrastinabile visto il suo stato di completo degrado per vetustà ed usura.

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