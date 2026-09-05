Spazzamento e lavaggio straordinario dei marciapiedi di Alghero lungo tutta via XX Settembre, dalla Torre di Sulis fino a via De André. Le operazioni prenderanno il via lunedì 7 settembre e proseguiranno fino a venerdì 11, con inizio ogni mattina alle 5. Per consentire gli interventi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada, dalle 5 fino alla conclusione dei lavori.

Le operazioni procederanno per tratti: lunedì da piazza Sulis a via Lo Frasso; martedì da via Lo Frasso a via Brigata Sassari; mercoledì da via Brigata Sassari a via Cravellet; giovedì da via Cravellet a via Barracu. L’ultima parte dell’intervento è prevista venerdì 11 settembre, nel tratto compreso tra via Barracu e via De André. Nella stessa giornata le operazioni interesseranno anche l’intera via De André, fino all’incrocio con via Mazzini. I divieti e le modifiche temporanee alla sosta saranno indicati nei diversi tratti interessati attraverso l’apposita segnaletica.

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