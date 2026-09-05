Tredici unità per il distaccamento della polizia stradale di Ozieri. La ricostituzione del presidio, chiuso 9 anni fa, è stata prevista nella scheda di sintesi dell’Atto ordinativo unico del territorio. Ieri l’annuncio da parte di Massimiliano Pala, segretario provinciale del Siulp Sassari, a margine dell’incontro fra i vertici nazionali della polizia e le sigle sindacali.

«Significa riconoscere concretamente», spiega il Siulp in un comunicato, «la necessità di assicurare una presenza qualificata e stabile della polizia di Stato in un territorio caratterizzato da una rete viaria articolata, da collegamenti strategici e da una posizione centrale rispetto a numerosi comuni del Logudoro e delle aree interne della provincia».

Il sindacato ricorda come si sia più volte denunciato il problema trovando alla fine «una sinergia istituzionale». Sottolineando poi l’importanza a livello di prevenzione di incidenti e criticità del presidio. «La sicurezza stradale non può essere misurata soltanto attraverso il numero degli interventi effettuati, ma deve essere valutata anche in termini di prevenzione e di presenza», osserva Pala, «un presidio sul territorio significa essere più vicini ai cittadini, conoscere le criticità della rete viaria, intervenire con maggiore tempestività e sviluppare un'attività di controllo che abbia anche una funzione deterrente. Per questo riteniamo che la ricostituzione del distaccamento di Ozieri sia una scelta importante per tutta la comunità». Ora si attende l’attuazione concreta del provvedimento le cui fasi il Siulp, riferisce, continuerà a monitorare.

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