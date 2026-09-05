Successo di presenze per i festeggiamenti per la patrona di Stintino, la Beata Vergine Madonna della Difesa. Ieri, venerdì 4 settembre, Largo Cala d’Oliva ha ospitato i giochi per bambini, con gara dei sacchi, della pasta e dell’anguria e tiro alla fune. In serata, in piazza dei 45, spazio alla musica con Eleonora Dee Band e Raffaele Puglia Band, seguiti dal DJ set, mentre stasera si prosegue con l’Albero della Cuccagna e alle 22 in Piazza dei 45, musica con Hits ’90, Gianna Dettori e I Quattro Band, quindi DJ set.

Domenica 6 settembre appuntamento alle 12, a Porto Mannu, con il Palio remiero, gara su imbarcazioni a remi. Alle 22 Piazza dei 45 ospiterà Beppe Dettori Band, Daniele Gala e Solosophia. A organizzare i festeggiamenti è il priore della Confraternita della Beata Vergine Madonna della Difesa di Stintino, Pietro Denegri coadiuvato dalla prioressa Milena Bonomo dalla partecipazione dei confratelli del sodalizio e di tanti volontari.

Le celebrazioni religiose saranno officiate dal parroco di Stintino, don Daniele Contieri. I festeggiamenti si svolgono con il patrocinio del Conune di Stintino, della Camera di Commercio di Sassari, di Saludu e Trigu, Fondazione di Sardegna e Abinsula.

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