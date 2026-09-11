Incidente tra un’auto e una moto, questa mattina intorno alle 12, sulla Alghero-Bosa.

Entrambi i veicoli erano condotti da turisti stranieri. Ad avere la peggio una donna che era alla guida del mezzo a due ruote: sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che hanno supportato gli operatori del 118 nelle operazioni di soccorso.

La ferita è stata trasportata all’ospedale di Alghero: non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sono stati condotti dalla polizia locale di Alghero.

(Unioneonline)

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