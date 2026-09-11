Tragedia questa mattina sulla spiaggia di Porticciolo di Alghero, dove un turista bresciano, classe 1948, è morto nonostante i prolungati tentativi di rianimazione.

L’uomo si trovava a pochi metri dalla riva quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore. Il turista era in vacanza ad Alghero insieme alla sorella e ad alcuni cugini e alloggiava nel vicino campeggio. Immediato l’intervento del bagnino della piccola spiaggia, che ha prestato i primi soccorsi iniziando le manovre di rianimazione e praticando il massaggio cardiaco. Poco dopo sono arrivati i sanitari e sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso. I tentativi di salvargli la vita sono andati avanti per circa 55 minuti, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Da chiarire con certezza le cause della morte, anche se l’ipotesi principale è quella di un malore improvviso.

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