L'Aci Storico e l'Aci Sassari organizzano "Ruote nella storia"La manifestazione coinvolgerà i territori di Ardara, Chilivani, Mores e Ozieri
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Già aperte le iscrizioni alla manifestazione automobilistica organizzata dall’Automobile Club Sassari nell'ambito del progetto nazionale promosso dal Club Aci Storico. L'evento turistico-culturale in programma il 19 settembre coinvolgerà i territori di Ardara, Chilivani, Mores e Ozieri.
L’edizione 2026 coinvolgerà una parte del Logudoro e si svolgerà col patrocinio del Comune di Ardara, che avrà un ruolo di prim’ordine grazie alla visita guidata alla basilica di Nostra Signora del Regno, e in stretta collaborazione con la Società Prometeo (Società interamente partecipata dal Comune di Ozieri), a cui è affidata la gestione dell’Ippodromo “Don Deodato Meloni” di Chilivani, altra tappa della manifestazione.
Le auto storiche partecipanti daranno vita a un vero e proprio museo itinerante, capace di raccontare l’evoluzione della tecnica, del costume e della mobilità attraverso vetture che costituiscono una testimonianza concreta della storia dell’automobile.
Il progetto “Ruote nella Storia” nasce dalla collaborazione tra il Club ACI Storico e l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, con l’obiettivo di avvicinare il patrimonio automobilistico storico ai territori e alle comunità locali, valorizzando le bellezze artistiche, paesaggistiche e produttive dei luoghi attraversati.