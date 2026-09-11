Bloccare subito “l’artista di celebrità globale” che si esibirà a Sassari a Capodanno. Con questo obiettivo la giunta ha approvato ieri l’atto di indirizzo per il settore Cultura, Turismo e Grandi Eventi per, si riporta nel provvedimento, “individuare e contrattualizzare l’agenzia esclusivista dell’artista prescelto al fine di garantire l’evento di Capodanno 2027”.

Da tenersi, come nell’ultima edizione con Max Pezzali, in piazzale Segni o altro luogo idoneo a contenere una platea nutrita di persone richiamate dall’evento.

La prenotazione del performer è il passaggio richiesto nell’immediato e comporterà la sottoscrizione di un contratto da quasi 564mila euro in modo da impedire che l’occasione sfumi e che, da qui alle festività, aumentino nel frattempo i costi.

La copertura è assicurata, si riporta nel parere tecnico, fornito dal settore Politiche finanziarie e tributarie, "dall’utilizzo dei fondi Ras trasferiti al Comune di Sassari per la compiuta rendicontazione delle spese sostenute per l’organizzazione del «Cartellone degli eventi del Capodanno 2024» per 213.497,53 euro e il momentaneo utilizzo di quota parte dei fondi accantonati per i conguagli Engie per 350.142,54 euro la cui esigibilità si determina a fine anno”.

Dai tempi ristretti deriva poi la necessità del via libera alla variazione di bilancio, sempre ratificata dall’esecutivo, e che dovrà passare al vaglio dell’aula consiliare. Il resto della spesa, dalla sicurezza ai vari service, si stima “prudenzialmente” in circa 1 milione di euro e, si riporta, “sarà imputata nel corso della programmazione delle risorse derivanti dall’integrazione al Fondo unico disposta con disegno di legge 203/A approvato in Consiglio regionale il 12 agosto 2026”. Questo ha stabilito un incremento di spesa, per il 2026, insieme a una serie di misure con vincolo specifico, quali, “per esempio, l'erogazione di contributi ai Comuni per l'organizzazione del «Cartellone degli eventi di Capodanno – annualità 2026» per la quale sarà presentata istanza di partecipazione al correlato bando regionale”.

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