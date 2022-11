Scivolato in casa, mentre era da solo, è stato tratto in salvo dai Vigili del fuoco.

È successo a Sassari, ma non è stato facile per i Vigili del fuoco della centrale – allertati dall’associazione Progetto Assistenza Cooperativa Amalia – entrare nell’abitazione del centro storico in cui si trovava l’uomo. La casa era infatti chiusa con vari sistemi, tipo bunker. Dopo alcuni tentativi gli operatori del 115 sono riusciti ad accedere e hanno trovato il proprietario riverso a terra, era caduto e non riusciva a rialzarsi.

Affidato alle cure del 118, è stato trasferito al pronto soccorso per accertamenti.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata