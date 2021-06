Sono gravi le condizioni del motociclista dopo l’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 10 nella trafficata via Giovanni Pascoli a Sassari. Ivan Graziano, parrucchiere di 46 anni di Sassari, fratello di Umberto del trio i “Tressardi”, viaggiava a bordo della sua moto, una Ducati Monster S4r, quando è stato urtato da una Peugeot 208 condotta da una donna del ’53.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente fatta della Polizia locale di Sassari, coordinata dal dirigente Gianni Serra, che ha svolto i rilievi al fine di accertare la dinamica dell'accaduto, l’uomo stava viaggiando nella corsia di destra poco prima del semaforo all’incrocio con via Bogino, mentre l’auto era nella corsia centrale, la donna avrebbe effettuato un cambio di corsia urtando la moto con fiancata destra dell’auto. L’impatto ha fatto perdere il controllo al centauro, e nella caduta il sassarese ha sbattuto violentemente contro un albero subendo un fortissimo impatto con il torace, le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che i medici del 118 hanno dovuto rianimarlo e dopo essere riusciti a stabilizzarlo è stato trasportato nel reparto di rianimazione del Santissima Annunziata dove è tuttora ricoverato in coma farmacologico. I medici non si sono voluti sbilanciare ma le sue condizioni restano gravi e la prognosi resta riservata.

Il traffico per oltre un’ora è stato deviato per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi, la Polizia locale ha acquisito le immagini di una telecamera di sorveglianza che hanno la visuale sul luogo dell’incidente, mentre la donna è indagata per il reato di lesioni personali stradali, previsto dall'art. 590-bis.

© Riproduzione riservata