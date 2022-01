I controlli allo sbarco del traghetto arrivato a Porto Torres da Barcellona hanno portato all’arresto di un corriere della droga.

In azione, al porto, la Guardia di finanza. I militari del Nucleo Mobile della Tenenza di Porto Torres hanno fermato un giovane venezuelano e, durante le operazioni di identificazione, hanno avuto il sospetto che trasportasse in corpo degli stupefacenti. Quindi è stato accompagnato all’ospedale Civile di Sassari e a seguito degli accertamenti radiologici è emersa la presenza nello stomaco di numerosi corpi estranei. Nell’arco di due giorni, ha espulso 46 ovuli dal peso medio di 14,5 grammi ciascuno. In totale 661 grammi di cocaina che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 200mila euro.

Il 35enne è stato arrestato e condotto al carcere di Bancali.

Solo pochi giorni fa a Olbia, al porto Isola Bianca, le Fiamme gialle hanno sequestrato 12 chili di cocaina.

