Oggi, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, Nicola Addis, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Sassari, ha ricordato come le aggressioni verbali e fisiche nei confronti della categoria sia un fenomeno sempre in aumento e che riguarda tutto il personale impegnato a proteggere la salute dei cittadini.

«È proprio il personale impegnato nel settore dell'emergenza e in particolare quello femminile -sottolinea Addis - ad essere oggetto di ogni tipo di violenza da quella verbale sino a quella fisica». Una delle iniziative di prevenzione prevede l'istituzione o il rafforzamento del posto di polizia nei Pronto Soccorso. «Colpisce soprattutto che molti episodi non vengono denunciati per i motivi più disparati - osserva Addis - magari per non danneggiare proprio chi non si è posto alcun problema».

Come presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Sassari, lancia un appello perché si agisca sicuramente sulla punizione, sulla prevenzione e sull'educazione dei cittadini. «Un elemento importante diventa quello di riuscire a rispondere in maniera adeguata e tempestiva ai bisogni di salute di chi si rivolge alle strutture sanitarie», aggiunge. «Quindi questo è l'appello ai decisori della sanità perché su questo aspetto concentrino tutti i loro sforzi».

