Un gigante pronto a rianimarsi nel cuore di Sassari. È l'ex palazzo del Catasto in via Roma, venduto lo scorso mese dopo otto anni di tentativi seguiti al trasferimento degli uffici, nel 2016, all'Agenzia delle Entrate di Piandanna. Poco meno di cinquemila mq distribuiti su tre piani, davanti al museo Sanna e a poche decine di metri dal tribunale, acquisiti da tre investitori locali riunitisi in una società ad hoc, e le cui identità sono ancora coperte, per un prezzo inferiore ai quasi 6 milioni di euro con cui era stato messo sul mercato a suo tempo.

A mandare in porto l'operazione la Real Estate Solutions amministrata da Raimondo Orrù, agenzia di intermediazione attiva in tutta l'isola, che ha condotto le trattative per conto della Investire Sgr che gestisce il Fondo immobili pubblici.

La contrattazione è stata finalizzata da pochi giorni dopo che la Soprintendenza ha lasciato trascorrere i due mesi necessari per esercitare il suo diritto di prelazione. Resta adesso da vedere a quali attività i neoproprietari intenderanno dedicare lo storico palazzo. «Noi ci auguriamo- dichiara Orrù- che si valorizzi un asset strategico per la città di Sassari».

