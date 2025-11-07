Sassari, uomo in escandescenze al Palazzo Rosa: urla e calci alle portePoi si spoglia davanti alla struttura, il personale ha chiamato i carabinieri
Momenti di tensione nel pomeriggio a Sassari, al Palazzo Rosa. Un uomo si è recato nella farmacia dell’Aou in cerca di un farmaco ma, trovandola chiusa come previsto dall’orario, ha dato in escandescenze. Ha iniziato a urlare, colpendo con calci le porte della struttura e spogliandosi.
Insieme a lui c’era un altro uomo, con cui ha poi iniziato a litigare, costringendo il personale a chiedere l’intervento dei carabinieri. I militari sono riusciti a riportare la calma.
L’uomo ha infine ricevuto i medicinali richiesti ed è stato preso in carico da un’associazione di volontariato.