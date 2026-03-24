Notte movimentata a Sassari nello scorso weekend. La Polizia di Stato è dovuta intervenire tra sabato e domenica all’inizio di via Roma, a poca distanza da piazza d’Italia, in seguito alla segnalazione di alcune criticità lungo la strada dei locali.

Gli agenti della questura hanno bloccato un uomo che ha opposto resistenza costringendo le forze dell’ordine ad ammanettarlo. Sono state fasi molto concitate e i poliziotti hanno impiegato diverso tempo per farlo salire a bordo della volante. Attorno a loro si era intanto raccolta una folla che ha assistito a quanto stava accadendo fino all’epilogo con il trasporto dell’uomo verso la questura.

L’arresto, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, è stato convalidato ma non si è tenuta la direttissima.

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