Una rotatoria nel quadrivio stradale tra via Cilea, via Kennedy, via Fratelli Vivaldi e Largo Baratz, nel quartiere Latte Dolce di Sassari. È quanto chiede a gran voce il comitato di quartiere Latte Dolce e Santa Maria di Pisa (oltre a vari residenti).

«L'impianto semaforico è spesso fuori uso - afferma Danilo Farina, componente del comitato di quartiere -. Inoltre le grandi dimensioni del quadrivio e le attese agli incroci portano, sia pure ingiustificatamente, gli automobilisti ad effettuare manovre scorrette e pericolose, teatro di vari incidenti. La soluzione di una rotatoria, anche a detta di qualche esperto, appare la soluzione migliore: per la sicurezza e viabilità».

Sull'argomento qualche mese fa i consiglieri comunali di minoranza Mariano Brianda e Marco Dettori avevano presentato un'interpellanza al sindaco. Sinora senza seguito da parte dell'Amministrazione comunale.



